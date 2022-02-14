Показаны внутренности Samsung Galaxy S22

Новый флагман Samsung оказался подходящим для ремонта. Об этом заявил автор видео на YouTube-канале PBKreviews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист разобрал флагманский аппарат на детали и показал внутренности устройства. Автор отметил, что перед любым взаимодействием с деталями Galaxy S22 нужно снять заднюю крышку телефона. Для этого необходимо нагреть панель и с помощью специального инструмента потянуть на себя. Внутри телефона расположены материнская плата, аккумулятор, шлейфы и прочие компоненты. Детали закреплены с помощью винтов и клея.

Блогер отметил, что процесс разборки устройства оказался не очень сложным. Специалисту пришлось открутить и извлечь девятнадцать винтов, чтобы добраться до катушки беспроводной зарядки и антенны NFC. Для того чтобы заменить дисплей, Galaxy S22 необходимо полностью разобрать, а также нагреть переднюю панель, чтобы ослабить действие клея. Автор поставил флагману 7,5 балла по десятибалльному рейтингу ремонтопригодности.

Также ведущий канала PBKreviews оценил прочность телефона. Он выяснил, что экран и задняя стеклянная панель незначительно собирают царапины после контакта с твердыми металлическими предметами. Благодаря тому что рама, кнопки, лоток для сим-карты и прочие детали изготовлены из алюминия, целостность аппарата нарушить довольно сложно.

Анонс флагманских смартфонов состоялся 9 февраля, в линейку вошли модели Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.