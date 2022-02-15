Этот телефон с камерой-обманкой копирует iPhone 13 Pro

В конце января китайский производитель телефонов Blackview анонсировал новый смартфон Blackview A95, который сзади очень сильно похож на iPhone 13 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, смартфон поступит в продажу 21 февраля, но теперь стало известно, что первые покупатели смогут приобрести его за 140 долларов (ранее называлась сумма 160 долларов). Акционное предложение будет длиться до 23 февраля. Также появились некоторые детали о времени работы без подзарядки.

Blackview A95 оснащён однокристальной системой MediaTek Helio P70, 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS разрешением HD+ с каплевидным вырезом и 8-мегапиксельной камерой. Дисплей имеет соотношение сторон 20 : 9 и плотность 269 пикселей на дюйм. Примечательно, что основная камера у него оснащена только одним датчиком изображения Sony IMX376 разрешением 20 Мп. Остальные два модуля являются муляжами. В камере есть ночной и портретный режимы.

Телефон имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти MicroSD для дополнительной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4380 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Аккумулятора хватает на 7 часов потоковой трансляции видео или на 25 часов прослушивания музыки.

Телефон работает под управлением фирменной оболочки Doke OS 2.1 с предустановленной операционной системой Android 11.