В популярном браузере нашли опасную уязвимость

В популярном браузере Google Chrome обнаружили 0Day-брешь, которую активно экплуатируют хакеры в реальных кибератаках. Нашли и описали опасную уязвимость специалисты SecurityLab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, уязвимость связана с анимацией внутри браузера и имеет высокий уровень опасности. Злоумышленники используют подобные бреши для выполнения вредоносного кода на компьютерах с уязвимыми версиями Chrome.

Специалисты рассказали, что уязвимость, которая получила название CVE-2022-0609, также позволяет хакерам выходить из изолированной программной среды браузера и изучать другие программы жертвы.

Специалисты Google выпустили версию Chrome 98.0.4758.102 для Windows, macOS и Linux, которая исправляет эту уязвимость. В компании подтвердили, что фиксировали атаки, эксплуатирующие брешь.