Популярную модель iPhone признали устаревшей

Американская компания Apple признала устаревшей популярную модель смартфонов iPhone 6 Plus. Об этом сообщает Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что выпущенный в сентябре 2014 года гаджет вошел в список устаревших устройств. Таким образом, iPhone 6 Plus больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а к сентябрю 2023 года его нельзя будет ремонтировать в официальных сервисных центрах.

Смартфон iPhone 6 Plus выпускался до сентября 2016 года. По данным издания, iPhone 6, который продавался до 2018 года, пока не попал в список. Решение объяснили тем, что в Apple "шестерку" пока считают бюджетной альтернативой, вроде серии SE.