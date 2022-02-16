В Азербайджане растет спрос на технологию eSIM, сказал Trend заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

По его словам, в области внедрения мобильными операторами Азербайджана электронной сим-карты (eSIM) проект будет реализовываться в соответствии с требованиями внутреннего рынка.

"Сегодня мы видим, что эти технологии востребованы нашим рынком, и в этом направлении ведутся работы", - сказал Рустамов.

Замминистра сообщил, что в сфере внедрения в Азербайджане сети 5G уже подготовлен концептуальный документ, в который включен весь перечень вопросов, связанных с внедрением, стандартами, распределением частот.

"Кроме того, в этом документы отражены вопросы применения технологий. В нем указано, какие устройства могут быть использованы в этой сети, отражены некоторые другие вопросы", - добавил он.

Отметим, что технология eSIM (Embedded SIM - "встраиваемая SIM-карта") - альтернатива физическим сим-картам. Это миниатюрная микросхема, которая встраивается в телефон на этапе производства. Данные, которые хранятся в ее памяти, можно перезаписывать.