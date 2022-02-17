TikTok запустил кампанию про семейное творчество

TikTok запустил кампанию #ТикТокдляСемьи, которая откроет месяц безопасности на платформе. Инициатива направлена на то, чтобы напомнить родителям об инструментах, которые смогут сделать пребывание подростков в TikTok комфортным и безопасным, сообщили в пресс-службе компании. К проекту присоединились музыкант Александр Шулико, эксперты благотворительной организации "Журавлик" и креаторы платформы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках проекта пользователи смогут создать ролики вместе с членами своей семьи и поучаствовать в хэштег-челлендже: в видео нужно рассказать о совместном семейном творчестве и жизни или поделиться лайфхаками. По словам представителей компании, инициатива напомнит родителям о том, как общаться с детьми на тему их присутствия в интернете.

Эксперты благотворительной организации "Журавлик" подготовили для пользователей TikTok специальные образовательные ролики. В них специалисты дают советы родителям, как правильно вести диалог с детьми об их действиях в сети. Чтобы напомнить о возможностях платформы в области безопасности и правилах сообщества, к инициативе присоединились популярные креаторы платформы @elena.minigulova и @allavredina.

Музыкант, участник группы "Хлеб" Александр Шулико провел прямой эфир со своей женой и показал, какие ролики можно создавать с близкими. На платформе пройдет ряд прямых эфиров с известными авторами: 17 февраля - с Олесей Вороновой, которая расскажет о рецептах блюд для детей, а 18 февраля Дарья, учительница начальных классов и мама, поделится особенностями развития экспертного блога о воспитании детей.