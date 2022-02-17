Разработана высокоскоростная зарядка для электромобилей

В России появилась высокоскоростная зарядная станция для электромобилей отечественной разработки, сообщает ТАСС. Устройство мощностью 150 киловатт позволит заряжать аккумуляторы "зеленых" автомобилей на 80 процентов всего за 20 минут, обещают его создатели - специалисты челябинского научно-производственного объединения "Электромашина", которое входит в состав концерна "Уралвагонзавод". Первые такие зарядки появятся в Челябинске - их планируется установить летом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам директора по стратегическому и инновационному развитию НПО "Электромашина" Леонида Зелепухина, аналогов такого устройства в России пока не существует. Это не только быстрая, но и "умная" станция: она оснащена интеллектуальной системой, умеет осуществлять видеоаналитику и экомониторинг (наблюдения за состоянием окружающей среды), а также раздавать бесплатный Wi-Fi.

Такие зарядки можно будет оборудовать системой накопления энергии: таким образом, они смогут какое-то время работать без перебоев в случае падения мощности в точке присоединения.

Тем временем европейскими и азиатскими компаниями уже представлены гораздо более мощные зарядные терминалы. Это установка Terra 360 фирмы ABB (360 кВт), станции Repsol (450 кВт) и GAC (500 кВт), а также пока экспериментальная система фирмы Densen, располагающая мощностью 900 киловатт.

В конце прошлого года Минэнерго представило проект субсидирования постройки зарядок для электрокаров. Для получения средств нужно выполнить несколько условий: это должны быть устройства российского производства мощностью от 150 киловатт с четырьмя выходами европейского и азиатского стандартов. Максимальный размер субсидии - 60 процентов от цены станции, но не более 1,86 миллиона рублей.

Всего на проект до 2024 года выделено 8,1 миллиарда рублей, которых должно хватить для постройки порядка трех тысяч станций. По данным на середину прошлого года, в России было установлено около 1,5 тысячи зарядок для электромобилей, а уже через два года их число должно вырасти до 9400 штук, согласно концепции производства и использования электротранспорта.