Популярному браузеру предрекли скорый крах

Браузер Firefox от компании Mozilla из-за финансовых проблем оказался на грани закрытия. Как сообщает Wired, скорый крах разработчиков программы вероятен, учитывая сильнейшее падение в численности пользователей за последние 15 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время доля браузера на рынке составляет менее 4%, а на мобильных устройствах - всего 0,5%. Собственная статистика Mozilla показывает падение примерно на 30 млн активных пользователей в месяц с начала 2019 года к началу 2022 года.

В следующем году истекает срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, на долю которого приходится подавляющая часть доходов компании. В дополнение к этому отсутствие новых функций угрожает лишь ускорить процесс оттока пользователей.

Firefox сыграл ключевую роль в формировании конфиденциальности и безопасности в интернете. В течение многих лет браузер считали главным конкурентом Google Chrome.

"Chrome выиграл войну настольных браузеров", - рассказал один из бывших сотрудников Firefox. По его мнению, Firefox вряд ли сможет отыграть даже какую-либо долю на рынке. Другой бывший сотрудник Mozilla уверен: "Им просто придется смириться с реальностью, что Firefox не восстанет из пепла".