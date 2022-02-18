Microsoft ужесточила правила в своей виртуальной реальности

AltspaceVR для безопасности пользователей ужесточает правила поведения в виртуальной реальности. Об этом сообщает пресс-служба социальной платформы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На данный момент известно, что соцсеть уже удалила из виртуальной реальности центры Новости и У костра. Границы личного пространства стали автоматически включены для аватаров, а новых пользователей будут автоматически заглушать.

Также сообщается, что в ближайшее время пользователи будут вынуждены использовать учетную запись Microsoft для авторизации в метавселенной, а пользователям младше 13 лет можно будет ограничить доступ к виртуальной реальности.

"Все должны ощущать себя в безопасности с приложениями вроде AltspaceVR, которые сделают метавселенную реальностью. Мы обязаны установить ограждения и ждем возможности рассказать больше по ходу этого путешествия с вами", - заявили эксперты Microsoft.