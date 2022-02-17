https://news.day.az/hitech/1436786.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в четверг в некоторых странах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта, приложения и при подключении к серверу.
Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Германии, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. Российские пользователи сервиса также столкнулись с незначительными проблемами.
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