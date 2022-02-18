https://news.day.az/hitech/1436816.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
Неполадки наблюдались в России, США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии.
Большая часть пользователей - 89% - сообщили об ошибках в работе веб-сайта, другие - в работе приложения и при подключении сервера.
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