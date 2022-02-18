В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Неполадки наблюдались в России, США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии.

Большая часть пользователей - 89% - сообщили об ошибках в работе веб-сайта, другие - в работе приложения и при подключении сервера.