Пользователи популярного мессенджера оказались под угрозой взлома

В рабочем мессенджере Microsoft Teams обнаружен опасный вирус, который распространяется в чатах под видом файла. Об этом сообщает Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотни миллионы пользователей программы оказались под угрозой взлома из-за трояна, который можно вычислить по названию User Centric.exe. Это исполнительный файл, и при запуске жертвой зловред захватывает контроль над компьютером.

По данным фирмы Avanan, занимающейся защитой облачной электронной почты и платформ для совместной работы, хакеры распространяют вирус с января. Одна из причин, по которой атака настолько эффективна, заключается в том, что люди сильнее доверяют Microsoft Teams, чем стандартным соцсетям и мессенджерам.

В Microsoft Teams большинство работников регулярно обмениваются файлами, порой не проверяя на что именно они нажимают, считают исследователи. Специалисты порекомендовали отказаться открывать файлы от незнакомых пользователей и внимательно изучить характеристики полученного файла перед его открытием.