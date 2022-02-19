iPhone 14 Pro получит рекордную память
Самый дорогой смартфон Apple 2022 года выпуска получит восемь гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты ссылаются на сообщение анонимного инсайдера, появившееся в южнокорейском блоге Naver. Автор предсказал, что смартфоны премиальной серии iPhone 14 получат рекордный объем оперативной памяти - восемь гигабайт. Инсайдер сослался на собственные источники в цепочке поставок iPhone.
Специалисты отметили, что увеличение оперативной памяти смартфонов Apple в конце 2021 года предсказывал аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу. По его информации, восемь гигабайт оперативной памяти должны получить iPhone 14 Pro и 14 Pro Max - самые продвинутые и дорогие смартфоны Apple, выход которых ожидается осенью 2022 года.
Актуальные iPhone 13 Pro и 13 Pro Max имеют шесть гигабайт оперативной памяти. Увеличение данного параметра смартфонов должно положительно повлиять на производительность устройств. "Базовые модели iPhone, как правило, имеют меньше памяти, поэтому вполне вероятно, что 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат менее восьми гигабайт памяти", - подчеркнули авторы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре