Mustang Mach-E от Ford обогнал Tesla Model 3 и стал лучшим электромобилем 2022 года по версии Consumer Reports. Как сообщает CNBC, конкурент свергнул Tesla с пьедестала, поскольку показался аналитикам более надежным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Старший директор по автомобильным испытаниям в Consumer Reports Джейк Фишер утверждает, что Mach-E оказался лучше Model 3 в том, что касается систем автономного вождения и оповещения водителей. Камера Tesla, следящая за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги, тоже оказалась не такой эффективной. Фишер рассказал, что во время тестовых поездок камеру в машине можно было просто закрыть, и тогда система не подавала сигнал, что водитель отвлекается.

В итоге Tesla лишилась статуса лучшего электрокара и опустилась на семь позиций в рейтинге и заняла 23-е место в рейтинге Consumer Reports среди 32 крупнейших автомобильных брендов. Это худший результат за семь лет.