За рулем как за штурвалом: королевский Dodge c "реактивными соплами"

В послевоенные годы в Америке авиация была на пике популярности. Все хотели быть такими же смелыми, как летчики, и грезили о скором покорении космоса. Автомобильные бренды смекнули, что клиент хочет ощущать себя за рулем как за штурвалом межпланетного корабля. И одними из первых это поняли дизайнеры компании Dodge, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 1955 году на свет появился один из самых ярких представителей аэрокосмического стиля - Dodge Custom Royal Lancer. Это самая престижная модель в линейке американского бренда.

Так что слово "королевский" в названии встречается не случайно. На разработку дизайна компания потратила больше 100 миллионов долларов! Автомобиль буквально "залит" хромом. У него стильная решетка радиатора, нахмуренные "брови" над фарами, габаритные огни в виде реактивного сопла.

Стекла безрамочные, а ручки дверей утоплены. Молдинги на задних крыльях взмывают вверх и оканчиваются острыми "плавниками". Кажется, что этот Dodge сейчас взлетит! Впрочем, учитывая характеристики двигателя, это вполне возможно.

Под огромным капотом 8-цилиндровый верхнеклапанный карбюраторный двигатель рабочим объёмом 6,3 литра, мощностью 345 лошадиных сил.

На сотню ему нужно 25 литров бензина. Салон вторит двухцветной окраске кузова. Сиденья мягкие, удобные. Благодаря большим панорамным окнам внутри светло и просторно.

Приборы расположены в два этажа: снизу уровень топлива, температура охлаждайки, давление масла, амперметр и часы, а сверху спидометр. Слева под рукой водителя клавиша селектора 3-ступенчатой автоматической коробки, почти как у нашей "Чайки". По дороге Royal Lancer, как и следовало ожидать, не едет, а плывет. Но максимальная скорость для тех лет нешуточная - 193 километра в час.

Передняя независимая торсионная подвеска позволяет проходить повороты без особого крена, а при резкой остановке машина не клюет носом. Dodge Custom Royal выпускали всего 4 года, до 1959 года. С конвейера сошли 239 тысяч таких машин, но они оказались многим не по карману.