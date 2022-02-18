Новое требование для установки Windows 11

Для установки Windows 11 Pro потребовали обязательное подключение к интернету и учетную запись Microsoft. Как сообщает The Verge, в связи с новым требованием разработчиков ОС не разрешит настройку с локальной учетной записью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такой подход уже реализован в Windows 11 Home. В сообщении компании говорится, что Windows 11 Pro теперь будет требовать подключения к интернету во время первоначальной настройки. По их словам, это будет необходимо даже для устройств вне работы, для личного пользования.

По неофициальным данным, Microsoft уже начала проверку работоспособности ОС после введения изменений через группу тестировщиков. В ближайшие несколько месяцев нововведение может быть введено во все сборки Windows 11 Pro.