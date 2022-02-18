Предсказано исчезновение игр на дисках

Издатели видеоигр стали реже выпускать свои тайтлы на физических носителях, предпочитая цифровое распространение. Об этом сообщает издание Ars Technica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет NPD Game Pulse, согласно которому в игровой индустрии наблюдается тренд на снижение количества выпущенных на дисках игр. Так, с 2018 по 2021 годы количество игр, вышедших на физических накопителях в США, сократилось на 30 процентов - с 321 до 226 единиц. А количество игр, вышедших в цифровом формате, в период с 2020 по 2021 годы увеличилось на 64 процента и достигло показателя 2200 штук.

В связи с этим аналитики предсказывают постепенное исчезновение игр, выходящих на физических носителях - дисках и флеш-картах. Специалисты приводят данные, согласно которым за последние три года количество консольных игр, вышедших исключительно в цифровом формате, увеличилось с 75 до 90 процентов.

Подобная ситуация развивается неравномерно на различных платформах. Так, за три года количество физических релизов на PlayStation сократилось на 38 процентов, на Xbox - на 31 процент. На приставках Nintendo Switch количество релизов на физических носителях снизилось на семь процентов.

В отчете говорится, что рынок игр на физических накопителях не исчезнет в один момент, однако тренд на снижение очевиден. В физическом формате чаще выпускают AAA-тайтлы, также проект на дисках и накопителях стабильно выкупают коллекционеры.