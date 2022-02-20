Великобритания начала прорабатывать механизмы отказа от оборудования Huawei

Британское правительство приступило к консультациям, в рамках которых будут определены механизмы по полному запрету оборудования Huawei в сетях 5G к концу 2027 года. Местные операторы связи начали отказываться от него с июля 2020 года, когда правительство объявило об этих планах, передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru.

Санкции против Huawei ввёл предыдущий президент США Дональд Трамп (Donald Trump), а действующий глава государства Джо Байден (Joe Biden) данную инициативу поддержал: в минувший четверг он подписал так называемый "Закон о безопасном оборудовании". В 2020 году глава британского Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден (Oliver Dowden) заявил, что введённые США санкции в отношении Huawei привели к "значительным, ощутимым" изменениям в возможности компании поставлять оборудование на рынок Соединённого Королевства. Он также заявил, что приобретение профессиональной продукции Huawei станет незаконным, а с 2027 года она должна быть полностью исключена из 5G-инфраструктуры.

Согласно принятому в минувшем ноябре "Закону о телекоммуникациях", правовые основы отказа от оборудования китайского производителя будут определяться по результатам консультаций правительства с представителями отрасли. На консультации выделены четыре недели, со стороны представителей отрасли в них принимают участие поставщики услуг связи, а также сама Huawei. К 28 января 2023 года оборудование компании должно быть удалено из ключевых узлов связи, а к концу 2027 года оно должно полностью исчезнуть из британской 5G-инфраструктуры.

Британское издание The Register опубликовало комментарий Huawei по данному вопросу: "Мы принимаем к сведению правительственные консультации и продолжим оказывать поддержку нашим британским клиентам по сетевому оборудованию, признанному одним из наиболее безопасных и надёжных в мире. Из-за политического давления правительство исключило Huawei из [проектов] 5G, отсрочив его развёртывание на несколько лет. Это же давление ставит под угрозу развёртывание оптоволоконных сетей широкополосного доступа, необоснованно увеличивая издержки для бизнеса и домохозяйств. Страна вправе ожидать, что решения будут приниматься на основе фактов, а не безосновательных заявлений о безопасности".