Представлен суперумный велосипед

Компания Urtopia запустила кампанию по сбору средств для своего нового электрического велосипеда Urtopia Carbon E-Bike, который обладает множеством впечатляющих функций, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Рама велосипеда изготовлена из углеродного волокна, благодаря чему Urtopia Carbon весит всего 14 кг. Он также оснащён технологиями, которые, как утверждает производитель, у конкурентов стоят на сотни долларов больше.

Во-первых, это система Smooth Transmission, в которой используется ремень от Gates Carbon Drive, обеспечивающий высокую отзывчивость и тихую езду. Трансмиссия также оснащена датчиком крутящего момента и пятью режимами (Pedal, Eco, Comfort, Sport, Turbo).

Также велосипед получил инновационный руль, который Urtopia называет Smartbar. Он фактически взаимодействует с водителем, предлагая поддержку голосового управления, GPS в реальном времени, поддержку eSIM, дисплей, поддержку обновлений OTA. Для подключения присутствуют модули Wi-Fi, Bluetooth и 4G.

Для безопасности вы получаете встроенный радар и гироскоп. Радар предупреждает водителя о приближающихся транспортных средствах, а гироскоп постоянно отслеживает активность в режиме ожидания, отправляя предупреждения в случае любого нежелательного движения. Также есть разблокировка по отпечатку пальца.

Для США максимальная скорость ограничена на отметке 32 км/ч, для Европы она составляет 26 км/ч. Двигатель мощностью 250 Вт питается от аккумулятора на 360 Вт•ч, зарядка которого занимает 2,5 часа, а запас хода составляет почти 130 км.

Urtopia Carbon оснащен передними и задними фонарями, а также парой проекционных фонарей с указателями поворота. Большинством умных функций можно управлять через специальное приложение Urtopia, которое сохраняет информацию о поездках, позволяет определить положение, уровень заряда аккумулятора и так далее.

Велосипед предлагается по цене 3000 долларов.