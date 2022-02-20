В Швеции стартуют продажи летающего автомобиля

Жители Швеции уже в скором времени смогут пересесть с обычных автомобилей на летающие по воздуху. Именно такое устройство предлагает к продаже компания Jetson, сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Инвест-Форсайт.

Спрос на новинку, которая, кстати, еще даже не появилась на воздушных "дорогах", по-настоящему ажиотажный - все летающие машины раскуплены, а предзаказ доступен только на будущий год. Стоимость устройства Jetson One при этом довольно велика и составляет более $90 тысяч.

Фактически пока речь идет о крупном коптере, способном перевозить людей. Для управления им в стране не нужны лицензии, приходит к заказчику он в частично разобранном виде.

Автомобиль оснащен электродвигателем, что создает некоторые ограничения для его использования: так, для полноценной зарядки батареи потребуется около двух часов. Машина может развивать скорость до 100 км в час, летать без подзарядки она может около получаса.

Пока на летающем автомобиле может передвигаться только один человек, причем даже для него есть ограничения по весу - пилот не может быть тяжелее 85 кг (кстати, почти столько же весит и сама машина).

Однако разработчики планируют развивать проект и уже через восемь лет предполагают представить модель полноценного летающего автомобиля для четырех человек, который сможет заменить традиционные семейные аналоги.