https://news.day.az/hitech/1437388.html Блогер решил проверить Samsung Galaxy S22 Ultra на прочность - ВИДЕО
Блогер решил проверить Samsung Galaxy S22 Ultra на прочность - ВИДЕО
Блогер под ником PBKreviews протестировал новый флагманский смартфон Samsung на прочность. Ролик доступен на YouTube-канале автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Специалист записал видео, чтобы продемонстрировать прочность телефона в условиях жесткого контакта с различными поверхностями. Автор несколько раз ронял Samsung Galaxy S22 Ultra с различной высоты и показывал, какие повреждения получил телефон. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра блогер с неудовлетворением заметил, что защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.
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