Блогер решил проверить Samsung Galaxy S22 Ultra на прочность

Блогер под ником PBKreviews протестировал новый флагманский смартфон Samsung на прочность. Ролик доступен на YouTube-канале автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист записал видео, чтобы продемонстрировать прочность телефона в условиях жесткого контакта с различными поверхностями. Автор несколько раз ронял Samsung Galaxy S22 Ultra с различной высоты и показывал, какие повреждения получил телефон. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра блогер с неудовлетворением заметил, что защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.