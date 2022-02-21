Windows 11 перестанет работать со старыми Wi-Fi-роутерами

Microsoft не так давно выпустила бета-версию Windows 11 за номером 22557 с массой новшеств, среди которых оказалось и такое интересное, как отказ от работы с оборудованием, поддерживающим старые протоколы шифрования WEP и TKIP, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

WEP дебютировал в 2002 году, а TKIP - в 2013 году. С тех пор в них обнаружено уже немало уязвимостей, которые хорошо известны хакерами и используются для проведения атак. Очевидно, отказ от их поддержки был лишь делом времени, и сейчас это время настало.

При попытке установления соединения с защитой WEP или TKIP, в Windows 11 появится всплывающее окно с предупреждением необходимости использования более современного протокола шифрования. Для большинства современных Wi-Fi-роутеров это не является проблемой, так как они поддерживают тот же WPA2 (а некоторые и WPA3), но для старого оборудования это критично.