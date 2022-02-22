Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска

В Китае работают над возвращаемой двухступенчатой системой запуска, которая похожа на многоразовую транспортную систему Starship. Двойник разработки Илона Маска сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки, сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект новой системы представил президент Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь. Первая ступень будет садиться вертикально, а спуск второй обеспечат крылья. Перед приземлением вторую ступень также развернут для вертикальной посадки.

"Мы проводим изыскания в области пилотируемой системы запуска на жидком метане и кислороде", - заявил Ван на Международном симпозиуме по перспективам и сотрудничеству в области пилотируемых космических полетов на околоземной орбите, который прошел 17 февраля в Пекине.

Ван сообщил, что китайская ракета сможет доставлять до 20 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. При этом сверхтяжелая ракета SpaceX сможет брать на борт до 100 тонн. В публикации отмечают, что такую разницу обуславливает газогенераторный двигатель китайской ракеты.

В феврале стало известно, что компания SpaceX впервые выпустит туриста в открытый космос. В рамках программы Polaris группы туристов отправят в космос на кораблях Crew Dragon и транспортной системе Starship.