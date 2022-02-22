Названы лучшие автомобильные бренды

Эксперты американской некоммерческой организации Consumer Reports назвали лучшие автомобильные бренды 2022 года. Лидером рейтинга стала фирма Subaru с результатом 81 балл. В десятку вошли Mazda и BMW (по 78 баллов), Honda и Lexus (по 77 баллов), Audi (75 баллов), Porsche, MINI и Toyota (по 74 балла), а также Infiniti (72 балла). Хуже всего зарекомендовали себя Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover - они замкнули список, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Итоговая оценка (по шкале из 100 баллов) от Consumer Reports формируется по четырём критериям - эксперты оценивают надёжность, удовлетворённость владельца, безопасность и итоги дорожных испытаний.

Аналитики не скрывают, что опираются и на объективные (результаты краш-тестов, количество неисправностей), и на субъективные (опросы автовладельцев) данные. Ежегодный рейтинг Consumer Reports учитывает оценки автобрендов по десяткам критериев и позволяет определить марку с наиболее сбалансированными автомобилями.

Лучшим среди американских брендов стал Buick (72 балла), а Tesla расположилась на 23-й строчке из 32-х, заработав те же 60 баллов, что и Chevrolet, и Mercedes-Benz. В Consumer Reports признались, что результат Tesla мог бы быть намного выше, если бы компания Илона Маска не решилась использовать на серийных моделях спорный руль-штурвал.

Руководитель отдела автомобильных испытаний Consumer Reports подчеркнул, что высокие результаты таких марок, как Subaru, Mazda и Honda показывает - чтобы приобрести безопасный, удобный и надёжный автомобиль, не обязательно переплачивать за люксовый бренд.