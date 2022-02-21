Cоцсеть Трампа появилась в Apple Store

В магазине приложений Apple Store появилось приложение новой социальной сети TRUTH Social, которое создал бывший президент США Дональд Трамп. Скачать его можно, однако пользоваться - нет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После регистрации и создания аккаунта пользователю приходит уведомление о том, что он временно будет находиться в листе ожидающих "из-за высокого спроса".

"Мы тебя любим, и ты для нас - не просто очередной номер", - отмечается в уведомлении.

Бывший президент анонсировал создание TRUTH Social в октябре 2021 года после блокировки большинством социальных сетей его аккаунтов. Политик уверен, что созданная сеть поможет в восстановлении свободы слова в стране.

В мае 2021 года изгнанный из соцсетей Трамп создал сайт для общения со сторонниками.

Напомним, Трампа начали блокировать в популярных соцсетях после того, как 6 января 2021 года многотысячная толпа сторонников политика устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Часть протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс утверждал итоги выборов президента страны. В результате во время протестов погибли пять человек.

Аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и других социальных сетях.