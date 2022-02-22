Раскрыты новые детали VR-шлема Apple

Первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple будет работать со специальным ПО. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет Trendforce, согласно которому гарнитура смешанной реальности Apple (дополненная и виртуальная реальность) будет работать по подписке. Аналитики рассказали, что пользователи должны будут приобрести MR-шлем, однако для доступа к его продвинутым функциям нужно будет обратиться с специальному программному обеспечению. Ожидается, что Apple будет распространять данные приложения в рамках платной подписки.

Инсайдеры также раскрыли новые детали о девайсе, согласно которым стало известно, что первая гарнитура от Apple окажется премиальным продуктом и будет оценена в несколько тысяч долларов. Производитель iPhone скорее всего будет ориентироваться на Microsoft с ее гарнитурой HoloLens и в первую очередь предлагать новое устройство для коммерческого рынка.

Авторы отметили, что в настоящий момент Microsoft не требует дополнительной платы для доступа к сервисам HoloLens. Потребители могут выкупить девайс, приобрести его в рассрочку или взять в аренду.