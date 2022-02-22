В WhatsApp изменят интерфейс
В бета-версии мессенджера WhatsApp обновили интерфейс голосовых звонков, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что редизайн коснулся одиночных и групповых голосовых вызовов. Отличительная особенность нового интерфейса заключается в том, что рядом с пользователями появится звуковая дорожка, отображающая их речь. Из прочего также появится возможность выбора обоев в интерфейсе "звонилки", смена которых на данный момент недоступна даже для бета-тестеров.
Попробовать новую версию уже могут некоторые пользователи программы бета-тестирования на iOS, и в скором времени такая возможность появится в бета-версии на Android. О сроках развертывания редизайна для всех пользователей не сообщается.
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