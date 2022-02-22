Apple откажется от «скрытых» камер

Инженеры Apple больше не работают над подэкранными камерой и Touch ID для iPhone 14, сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания из Купертино разрабатывала эти технологии в течение нескольких лет, но решила продолжить развивать Face ID. Сообщается, что Apple решила в январе перенести все свои усилия и ресурсы с Touch ID в команду, работающую над Face ID.

Инсайдеры отмечают, что эта технология могла появиться в iPhone 13 Pro, но Apple в конечном итоге решила отодвинуть ее на пару лет, так как качество подэкранных камер не соответствует стандартам компании.

Многие владельцы смартфонов компании столкнулись с неудобством использования метода разблокировки по лицу из-за необходимости ношения масок. Появление Touch ID могло бы решить эту проблему, однако в бета-версии iOS 15.4 Apple добавила разблокировку по Face ID в масках.

Сообщается, что долгожданный iPhone без "челки" и каких-либо вырезов появится не ранее 2023 года. Этим смартфоном может быть iPhone 15 Pro.