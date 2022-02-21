Apple запускает производство нового iPhone

Дизайн iPhone 14 в настоящее время проходит пробный запуск производства, сообщает ресурс Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пробное производство предназначено для подтверждения дизайна новой модели iPhone, а также для того, чтобы заметить потенциальные проблемы до начала массового производства.

Apple обычно производит тестовые образцы в середине или конце февраля вместе с партнером по сборке Luxshare, который готовит ведомости, используемые в будущем производстве. В 2021 году Luxshare выиграла первый заказ на сборку iPhone 13 Pro и обеспечила около 3% заказов. Однако в этом году компания не получила заказ на производство тестовой сборки. Предполагается, что Luxshare будет отвечать только за создание стандартной версии iPhone 14, а не Pro, как было годом ранее.

Ожидается, что осенью iPhone 14 и iPhone 14 Pro получат ряд серьезных изменений в дизайне, включая уменьшенный выступ блока камер и отказ от "челки" в пользу выреза под фронтальную камеру. Возможная презентация гаджетов пройдет осенью 2022 года.