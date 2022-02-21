Windows 11 отказалась работать с устаревшими Wi-Fi-роутерами

В новой версии операционной системы Windows 11 от Microsoft обнаружили отказ от работы с устаревшими Wi-Fi-роутерами. Как сообщает MyDrivers, бета-версия 22557 перестала поддерживать протоколы шифрования WEP и TKIP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что при попытке установки соединения по Wi-Fi через устройство с защитой WEP или TKIP в Windows 11 появится всплывающее окно с предупреждением необходимости использования более современного протокола шифрования.

Это критично для оборудования, выпущенного относительно давно, так как в нем использовались именно эти протоколы. Современные роутеры перешли на протокол WPA2 или даже WPA3.

WEP впервые появился в маршрутизаторах в 2002 году, а TKIP - в 2013 году. У каждого из них было обнаружено достаточно много уязвимостей, которые активно эксплуатируют хакеры для кибератак. В связи с этим многие компании стали постепенно отключать поддержку таких протоколов у себя в программах и системах.