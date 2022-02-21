Первые владельцы нового флагмана Samsung пожаловались на брак дисплея

Некоторые пользователи Galaxy S22 Ultra жалуются на появление линии, проходящей по всему дисплею. Об этом сообщает ресурс SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы портала заметили, что во всех известных случаях линия проходит через дисплей примерно в одном и том же положении и от одного края к другому. Эта проблема может быть связана с ошибкой в программном обеспечении, так как некоторые пользователи смогли устранить полоски, выбрав в меню "Режим экрана" настройку "Насыщенные цвета".

На данный момент о появлении полос известно лишь на Samsung Galaxy S22 Ultra под управлением чипсета Exynos 2200. Если брак окажется программным, Samsung сможет исправить его, выпустив патч с исправлением.

Samsung Galaxy S22 Ultra был представлен 9 февраля в ходе мероприятия Galaxy Unpacked 2022. Отличительной особенностью модели стало совмещение ключевых функций линейки Note и S в одном устройстве.