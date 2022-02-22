Apple отказалась от выпуска складного iPhone

Компания Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 год, сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова инсайдера Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее аналитики ожидали, что складной iPhone будет представлен публике в 2024 году. Однако его выход был перенесен из-за разработки нового 20-дюймового MacBook с гибким экраном.

По словам Янга, это устройство может стать новой категорией продуктов для Apple. Такой гаджет сможет работать как ноутбук с полноразмерной экранной клавиатурой в сложенном виде и как монитор в раскрытом виде с подключенной внешней клавиатурой.

Согласно его прогнозам, Apple выпустит устройство в 2026 или 2027 годах.