В Google Play обнаружили опасный зловред

В Google Play обнаружили опасный Android-вирус Xenomorph, сообщается в официальном блоге ИБ-компании ThreatFabric, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зловред прячется в приложении приложение Fast Cleaner. Он уже успел заразить более 50 тыс. устройств.

Попав на устройство жертвы, Xenomorph пытается добраться до важной финансовой информации, получить контроль над аккаунтами жертвы и осуществлять несанкционированные транзакции. Все собранные сведения операторы зловреда потом продают заинтересованным лицам.

Кроме того, Xenomorph может перехватывать уведомления, блокировать СМС-сообщения, перекрывать окна других приложений, а также собирать данные о пользовательском поведении.

Сообщается, что вирус все еще находится в разработке и его функционал может расшириться. Специалисты также заметили, что код Xenomorph похож на код другого банковского трояна - Alien. Это может говорить о том, что у них один и тот же разработчик.