Популярной модели iPhone предрекли снижение цены

Нынешняя модель смартфона iPhone SE скоро подешевеет из-за анонса ее преемника - новой версии с поддержкой стандарта связи 5G. Об этом сообщает аналитик и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в марте Apple представит обновленный iPhone SE с более современным процессором. Однако корпорация не откажется от нынешнего SE, предрекает специалист. Он уточнил, что модель все равно останется на рынке, но будет предлагаться по сниженной цене в $199.

Журналист отметил, что такой шаг позволит Apple расширить аудиторию пользователей, особенно в Индии. Также корпорация таким образом могла бы отказаться от производства уже устаревшего iPod touch.

По оценкам Гурмана, два года назад себестоимость компонентов для iPhone SE приближалась к $200, однако есть все основания полагать, что в настоящее время Apple ее снизила и даже с текущей ценой сможет продавать нынешний SE "не в минус".