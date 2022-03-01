Создан складывающийся в обе стороны смартфон

TCL показала прототип телефонов со сложной складной конструкцией. Об этом сообщает издание Android Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания продемонстрировала девайсы в рамках выставки Mobile World Congress 2022. Первый аппарат - TCl Ultra Flex - состоит из двух частей, соединенных шарниром, который журналисты сравнили с мехами аккордеона. Подобная конструкция позволяет устройству складываться в обе стороны - на 180 градусов внутрь и наружу. По словам представителей TCL, созданный в виде концепта девайс можно сложить как книгу или журнал.

Представленный гаджет имеет гибкий 8-дюймовый экран PLP AMOLED, благодаря которому телефон может трансформироваться в компактный форм-фактор. Так как девайс складывается в две стороны, потребитель может использовать его как телефон или планшет для чтения электронных книг и работы с документами.

Смартфон TCl Fold n Roll авторы называют гибридом двух складных девайсов. Аппарат также состоит из двух половин, однако во второй находится дополнительный экран, который выдвигается по нажатию на кнопку. "Fold n Roll - это блестящая концепция, которая показывает, насколько полезной может быть складная конструкция", - отметили журналисты.

TCL не уточняет, будет ли производить подобные аппараты для рынка, так как конструкция устройств нуждается в доработке.