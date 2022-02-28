Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов

Китайский бренд Realme в рамках выставки MWC 2022 представил быструю зарядку UltraDart, способную заряжать гаджеты мощностью от 100 до 200 Вт, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также было анонсировано, что скоро состоится релиз первого смартфона, в котором используется UltraDart, Realme GT Neo3, который будет заряжаться с мощностью 150 Вт.

Существующие гаджеты Realme, использующие старые версии Dart Charge, заряжаются от 18 Вт до 65 Вт. Лучшие из них могут быть полностью заряжены за 35 минут. UltraDart будет еще быстрее, обеспечивая зарядку от 0 до 50% всего за 5 минут.

Заявляется, что температура батареи при такой зарядке не поднимается выше 43 градусов Цельсия даже при одновременном использовании смартфона. Компания гарантирует, что батареи сохранят 80% своей емкости после более 1 тыс. полных циклов зарядки.

О сроках анонса смартфона с зарядкой на 200 Вт не сообщается, так же как и о точной дате презентации Realme GT Neo3.