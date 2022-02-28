Наушники от Honor получат встроенный градусник

В ходе выставки MWC в Барселоне китайская компания Honor представила свои премиальные наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые умеют отслеживать температуру пользователя. Об этом сообщает портал XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Earbuds 3 Pro выполнены в узнаваемом дизайне AirPods Pro. Наушники получили 11-мм динамические драйверы и поддержку адаптивного активного шумоподавления ANC.

Отличительной особенностью Earbuds 3 Pro стала уникальная функция, благодаря которой наушники могут измерять температуру пользователя "на ходу". О точности получаемых данных не сообщается.

Заявлено, что наушники способны проработать до 6 часов воспроизведения музыки на одной зарядке, а зарядный чехол предлагает дополнительные 24 часа воспроизведения. Наушники поддерживают быструю зарядку, что позволит пользователям заряжать их от 0 до 65% примерно за 10 минут.

Earbuds 3 Pro защищены от пыли и влаги по рейтингу IP54, в то время как зарядный чехол получил сертификацию IP52.

Стоимость новинки на европейском рынке составит 200 евро.