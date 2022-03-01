МКС без РФ: NASA рассматривает варианты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучает способы удержать международную космическую станцию на орбите без помощи России. При этом вторжение России в Украину пока не затронуло партнерство с Международной космической станцией (МКС), пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

После начала полномасштабной войны в Украине и санкций Запада против РФ российские чиновники начали пугать мир тем, что МКС без помощи России не сможет функционировать и упадет.

Американская сторона МКС обеспечивает питание и жизнеобеспечение, а Россия отвечает за движение и поддержание станции на орбите. То есть к МКС пришвартован космический корабль Прогресс, который периодически поднимает станцию на 400 километров, чтобы она держала правильную орбиту.

"Мы не получаем никаких признаков на рабочем уровне, что наши коллеги не делают свою работу. Тем не менее, мы всегда ищем, как получить большую операционную гибкость, и наши поставщики грузов на МКС видят разные возможности", - сказала руководитель программы космических полетов американского агентства Кэти Лудерс.

Она отметила, что не так давно американская компания Northrop Grumman смогла разгрузить корабль на МКС уже без помощи россиян.

Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX ищет новые возможности участия в проекте.