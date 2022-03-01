Toyota остановила производство на всех японских заводах

Toyota объявила о масштабной остановке производства на всех своих предприятиях в Японии. Во вторник в простой уйдут 28 сборочных линий на 14 заводах, сообщила пресс-служба компании в понедельник. Когда выпуск автомобилей будет возобновлен, пока неясно, однако представители Toyota раскрыли причину: она заключается в "системном сбое" у одного из местных поставщиков. Других подробностей о грядущей приостановке японский автогигант пока не раскрывает, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем обращении пресс-служба Toyota пока упомянула только две смены во вторник, 1 марта, а также извинилась за предоставленные неудобства перед клиентами и пообещала запустить конвейеры "как можно скорее". Удастся ли компании возобновить производство на следующий день, неизвестно.

По данным сразу нескольких местных СМИ, причиной сбоя могут быть кибератаки на поставщика, однако эта информация официально не подтверждается. Перебои в поставках также могло повлечь за собой отключение электричества или другие проблемы.

Toyota, как и другие крупные автопроизводители, с прошлого года продолжает бороться с дефицитом электронных компонентов, вызванных остановками заводов в ходе локдаунов.