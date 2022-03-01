В Windows 11 сломалось меню «Пуск»

О проблеме с одним из важнейших элементов ОС семейства Windows рассказали пользователи. По их словам, после обновления KB5010414 меню "Пуск" стало вести себя странно. У ряда обладателей лицензионной копии операционной системы кнопка "Пуск" перестала реагировать на нажатие курсора. Во многих случаях меню открывается и тут же закрывается обратно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также потребители сообщили, что меню может закрыться, если навести на него курсор, но не нажимать на него. Журналисты связали поломку с новыми особенностями операционной системы. По их словам, вероятно, "Пуск" конфликтует с виджетами, которые в новой ОС встроены в выпадающее меню. "Кажется, именно этим и вызван конфликт, иначе почему "Пуск" открывается и сразу закрывается?" - задались вопросом авторы.

"Мы работаем над этим, но считаем, что это может быть причиной задевания значка виджета при перемещении мыши", - объяснили неполадки специалисты Microsoft. Тем не менее, в компании подтвердили, что расследуют проблему и собираются выпустить обновление с исправлением ошибки.