Samsung отказалась от популярной линейки Galaxy

Южнокорейская компания Samsung официально подтвердила, что отказывается от популярной линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что информацию о прекращении выпуска серии подтвердил глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро на Mobile World Congress 2022 в Барселоне. По его словам, в будущем функции и форм-фактор Galaxy Note будут реализованы в Galaxy S Ultra.

Топ-менеджер констатировал, что первым преемником Note стал смартфон Galaxy S22 Ultra. Смартфон имеет внешний вид и функции Note, но входит во флагманскую линейку Samsung. Однако модель сильно отличается от остальных моделей S-серии.