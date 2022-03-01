https://news.day.az/hitech/1440486.html В Telegram наблюдаются сбои
В Telegram наблюдаются сбои
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По информации портала, резкий рост проблем в работе Telegram был зафиксирован в районе 21:40 по бакинскому времени.
Наибольшее число жалоб поступает из России, Украины, Белоруссии и Молдавии.
Во вторник утром данные Downdetector свидетельствовали о сбоях в Instagram и TikTok. Большинство жалоб поступило из России.
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