Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России

Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На всех товарах в графе "доставка" указано "в настоящее время недоступно".

В данный момент на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома. ТАСС направил запрос в пресс-службу Apple.

24 февраля США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий в связи с началом специальной военной операции на Украине.