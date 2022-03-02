https://news.day.az/hitech/1440496.html Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России
Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России
Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На всех товарах в графе "доставка" указано "в настоящее время недоступно".
В данный момент на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома. ТАСС направил запрос в пресс-службу Apple.
24 февраля США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий в связи с началом специальной военной операции на Украине.
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