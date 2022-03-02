5G для новой цифровой эпохи

Инновации в сфере развертывания сетей связи пятого поколения - одна из самых горячих тем на открывшемся в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе. В ближайшие годы новые технологии продолжат менять жизнь. Новая эпоха цифрового мира уже немыслима без стандарта мобильной связи пятого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Повлияют ли военные действия в Украине на внедрение 5G?

"Прискорбная ситуация в Украине не должна повлиять на развертывание сетей 5G. И в этом конфликте технологии имеют огромное значение. Прежде всего, это необходимость информировать население. Еще один аспект, который нужно здесь учитывать - экономика и технологии взаимосвязаны. И сегодня любой бойкот и любые меры в отношении развития технологий играют важную роль", - говорит глава национального наблюдательного совета по 5G Федерико Руиз.

Интернет вещей, метавселенная, дополненная и смешанная реальность - сети пятого поколения станут связующей нитью для всех видов деятельности в будущем. Все устройства будут подключены к облаку данных - наши машины, часы, очки, мобильные телефоны. Но когда начнет работать этот стандарт?

"Компании ожидают, что уже скоро около 80% покрытия придется на 5G в большинстве стран Европы. Благодаря это технологии промышленность переходит в метавселенную. Но возможно, что для развития цифровых двойников понадобится стандарт шестого поколения", - передает из Барселоны корреспондент Euronews Кристина Хинер.