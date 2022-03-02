В США разработают «молот Тора» для борьбы с дронами

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила контракт с компанией Leidos на разработку антидронового комплекса Mjölnir. Прототип получил название от молота бога Тора в скандинавской мифологии. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на заявление лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках соглашения на сумму 26 миллионов долларов будет создан прототип комплекса для борьбы с малыми беспилотниками. Mjölnir сможет выводить из строя дроны с помощью микроволн.

Новый комплекс построят на основе технологий, которые применили в микроволновой пушке Tactical High-Power Operational Responser (THOR). Mjölnir получит излучатель с увеличенной мощностью. Работу над новой системой начнут весной. Прототип Mjölnir планируют поставить заказчику в 2023 году.