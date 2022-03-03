У Apple заканчиваются запасы популярной модели iPhone

Розничные магазины электроники по всему миру жалуются на то, что у них кончаются запасы iPhone SE 2, сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опросы магазинов, проведенные в крупных городах США, указали на отсутствие запасов бюджетного смартфона Apple и его недоступность в некоторых модификациях. Ключевые магазины в Канаде и популярные британские магазины сообщили об аналогичной ситуации. Время ожидания поставок в Великобританию при заказе с официального сайта Apple теперь превышает две недели.

Ограниченные поставки затронули только iPhone SE 2020 года. По словам экспертов, это связано со скорым запуском iPhone SE 3, а не дефицитом полупроводников.

Ожидается, что iPhone 3 SE будет дешевле предшественника. Аналитик Джон Донован считает, что стоимость нового бюджетного смартфона Apple составит $300, что на $100 меньше стартовой цены iPhone SE 2.