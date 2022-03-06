TikTok приостановила работу в России

Китайская социальная сеть TikTok заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление компании в Twitter.

"Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности", - отметили в соцсети.

В компании отметили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. В TikTok добавили, что будут оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России для принятия решения о возобновлении работы социальной сети в полном объеме.