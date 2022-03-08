В Южной Корее планируют создать роботов-разведчиков в виде муравьев и пчел

Республика Корея разработает роботов в виде насекомых, которые будут использоваться в разведывательных целях. Об этом сообщил в понедельник государственный Исследовательский институт планирования и развертывания оборонных технологий (KRIT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект стоимостью $23,6 млн предусматривает разработку ключевых технологий, которые позволят создавать небольших роботов, напоминающих по форме и размерам муравья и пчелу. Устройства будут работать группами до нескольких десятков и могут применяться для ведения разведывательных и других операций, в том числе на вражеской территории, отмечается в сообщении.

KRIT отмечает, что позднее сегодня состоится церемония официального запуска проекта, который планируют завершить в 2027 году. В консорциум, возглавляемый оборонной компанией LIG Nex1, также входят Сеульский государственный университет и Корейский институт науки и технологий.