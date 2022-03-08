Школа будущих руководительниц сектора высоких технологий

Радужные перспективы и светлое будущее должны, казалось бы, ожидать женщин в начале карьеры в наше время, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Но кричащее неравенство между полами сохраняется, особенно в сферах науки и техники. По данным ООН, менее 30% ученых по всему миру - женщины. Препятствия в этой области возникают для очень многих образованных женщин трудоспособного возраста. Немногие из них удается пробить стеклянный потолок. Помочь им в этом призваны навыки, которым обучают в Зимней школе женского лидерства в Ницце, организованной при участии китайской компании "Хуавэй".

На протяжении недели признанные специалисты обучали слушательниц навыкам программирования, ораторскому искусству, когнитивистике, инновациям в области здравоохранения и принципам работы искусственного интеллекта. На участие в зимней школе заявку подали 2426 кандидаток, из которых были отобраны 27 участниц. В том числе одна представительница Западных Балкан - география школы расширяется.

В работе школы могут принимать участие женщины в возрасте от 19 до 24 лет самого разного происхождения, но доказывающие большой интерес к высоким технологиям и инновациям. Здесь они могут не только обучаться технологиям и лидерским качествам, но я завязывать связи с единомышленницами. После насыщенной недели эти трудолюбивые женщины получили грамоты и призы.