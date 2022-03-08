https://news.day.az/hitech/1442560.html Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию
Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию
Компания Apple заблокировала для российских пользователей трансляцию своей презентации, которая должна пройти во вторник, 8 марта в 21:00 по мск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При попытке открыть видео на Youtube-канале Apple появляется надпись "Владелец видео запретил его просмотров в вашей стране".
На презентации компания планирует представить новую модель бюджетного Iphone и Ipad Air.
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